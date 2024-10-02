Edirne'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Dolandırıcılık Operasyonu

Edirne\'de Dolandırıcılık Operasyonu

Edirne'de kuyumculara düşük ayarlı altın satan 2 şüpheli dolandırıcılık yaparken yakalandı.

02.10.2024 13:13
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EDİRNE'de çok sayıda kuyumcuya düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

İstanbul'dan Edirne'ye gelen C.K. ve E.E., kent merkezi ve ilçelerde düşük ayarlı altınları piyasa değeri yüksek gibi gösterip, kuyumculara sattı. Bu şekilde dolandırılan kuyumcular, durumu fark edince polise başvurdu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K. ve E.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 3 altın bilezik ile suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK OLDUKÇA ZOR'

Kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde kuyumculuk yapan Rahmi Cömert, "Burada 40 yıllık kuyumculuk yapıyorum. Ne yazık ki biz de durumu anlayamadık. Gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor. Parasını verip, gönderdik. Sonrasında kuyumcular olarak aramızdaki WhatsApp grubunda yapılan yazışmaları ve şüphelilerin eşkalini görünce ben de tanıdım ve hemen polise haber verdim. Herkes çok dikkatli olmalı; çünkü anlaşılması çok zor" şeklinde konuştu.

DOLANDIRICILIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelilerin kentte bir kuyumcuya girip, düşük ayarlı altın sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, C.K.'nın iş yerine girip, elindeki altını vermesinin ardından bir süre beklediği, ardından parasını aldıktan sonra dükkandan ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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