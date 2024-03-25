Edirne\'de düzenlenen operasyonda 1085 tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1085 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalar kapsamında İpsala ilçesindeki bir evde arama yaptı.
Aramada 900 sikke, 110 metal obje, 60 taş obje, 15 yüzük ve dedektör ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda toplam bin 185 adet tarihi eser ile 1 adet arama dedektörü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 900 adet sikke, 60 adet taş obje, 110 adet metal obje, 15 adet yüzük de bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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