Edirne\'de Filistin İçin Protesto

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Edirne'de kadın ve çocuklar tarafından protesto edildi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Gençlik Kolları Sorumlusu Sultan Özen, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Filistinlilerin zor günler yaşadığını belirten Özen, saldırılar karşısında dünyanın sessiz kaldığını ifade etti.

Saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini dile getiren Özen, "Edirne'deki sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları olarak tüm dünyaya sesleniyoruz. Sessizliğe hapsolmuş devlet başkanları, unutmayın ki mazlumun ahı sizi bir gün mutlaka bulacaktır. Gelin tüm dünya olarak bu zulme 'dur' diyelim. Mazlumun sessizliğine ses olalım." diye konuştu.

Program Filistin bayrağını temsilen beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renkli balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.