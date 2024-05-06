Edirne\'de \'Geçmişin Hikayeleri\' Minyatür Sergisi Açıldı

Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" adlı minyatür sergisi açıldı.
Devecihan Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Olgunlaşma Enstitü Müdürü İlknur Çelik ve Olgunlaşma Enstitüsü minyatür sanatçısı Fersan Öztuna yaptı.
Açılışın ardından Sezer ve protokol üyeleri sergiyi gezdi. Öztuna, eserler hakkında bilgi verdi.
Sergide, 33 eser yer alıyor.
Hafta sonuna dek açık kalacak sergide yer alan Osmanlı minyatür sanatçısı Levni imzalı eserlerde Osmanlı dönemi hekimlerinden Sabuncuoğlu Şerefeddin'in tedavi yöntemleri yansıtılıyor.
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