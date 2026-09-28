Edirne'de ikaz ve alarm sistemi 30 Eylül'de sirenlerle test edilecek - Son Dakika
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Edirne'de ikaz ve alarm sistemi 30 Eylül'de sirenlerle test edilecek

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Edirne Valiliğine göre, AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle kurulan ikaz ve alarm sisteminin çalışmaları tamamlandı. 30 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Edirne genelinde eş zamanlı test yapılacak, sirenler yüksek sesle çalınacak ve vatandaşlardan panik yapmamaları istendi.

Edirne'de afet ve acil durumlarda halkın uyarılması amacıyla kurulan ikaz ve alarm sistemlerinin testi gerçekleştirilecek.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığınca yürütülen "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" kapsamında kentte AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle kurulan sistemlerin çalışmaları tamamlandı.

Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi'nin kontrolü amacıyla 30 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Edirne genelinde eş zamanlı test yapılacak.

Test sırasında sirenler yüksek ses seviyesinde çalıştırılacak. Ayrıca "Dikkat, dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır, lütfen panik yapmayınız" şeklindeki anonsun ardından 30 saniye süreyle dalgalı siren sesi verilecek.

Yetkililer, yüksek sesle gerçekleştirilecek test sırasında kurum, kuruluş ve vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermelerini, test yayınları nedeniyle endişeye kapılmamalarını istedi.

Sistem kapsamında farklı tehlike durumlarında kullanılmak üzere sarı, kırmızı ve siyah ikaz sirenlerinin de yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de ikaz ve alarm sistemi 30 Eylül'de sirenlerle test edilecek - Son Dakika
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