Edirne'de İmar Usulsüzlüğü Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de İmar Usulsüzlüğü Davası

06.05.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesi'nde imar usulsüzlüğü iddiasıyla 5 sanığın yargılaması başladı.

Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, R.B. S.Z. ve H.K. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan D.A, savunmasında kimseden rüşvet talep etmediğini ve görevini her zaman yasal çerçevede yürüttüğünü belirtti.

İddiaya konu iş yerine çalışma ruhsatı verilmediğini belirten D.A, meclis üyesi N.M. ile bu konuda bir kez telefonda görüştüğünü, ruhsat alınması için gerekli yasal süreçleri anlattığını ifade etti.

İş yerinin taşkın bölgesinde bulunduğunu, bu nedenle Devlet Su İşlerinden de izin alınması gerektiğini söylediğini anlatan D.A, herhangi bir para talebinin söz konusu olmadığını savundu.

Sanıklardan H.K ile de aynı konuyla ilgili makamında bir kez görüştüğünü belirten D.A, görüşmede yine yasal süreç hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Mahkeme başkanının, H.K'nın görüşme sırasında gizlice ses kaydı aldığına ilişkin sorusu üzerine D.A, bu durumdan haberi olmadığı şeklinde savunma yaptı.

Sanık D.A, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Sanık H.K. ise savunmasında, D.A. ile yaptığı görüşmede elinin kırık olması nedeniyle not alamadığını, bu nedenle ses kaydı aldığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Savcı, sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar D.A. ile N.M'nin tahliyesiyle birlikte adli kontrol şartının uygulanmasına, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki adliye çalışanı şüphelinin dosyası ayrılırken, diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de İmar Usulsüzlüğü Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:39:46. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de İmar Usulsüzlüğü Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.