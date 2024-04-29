Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne\'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'nın Çallıdere ve Küçünlü köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı ve broşür dağıttı. Ayrıca, Edirne'de trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri de devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan-Malkara kara yolunda sürücülere kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgi verdi.

29.04.2024 09:41
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Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa'nın Çallıdere ve Küçünlü köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Motosiklet denetimi ve bilgilendirme çalışması

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan-Malkara kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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