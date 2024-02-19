Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne\'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayan araç takibe alındı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada tabanca, 13 fişek ve 5 gram uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 08:45
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Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

Şüpheli araç jandarma ekiplerince bir süre sonra durduruldu.

Araçta yapılan aramada tabanca, 13 fişek ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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