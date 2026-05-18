Edirne'de Müzeler Günü Etkinliği

18.05.2026 12:40
Öğrenciler, müzelerde uygulamalı eğitimle kültürel mirası tanıdı; protokol imzalandı.

Edirne'de 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, müzelerde uygulamalı eğitimlerle kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Edirne Müzesi'nde gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, arkeoloji ve kültürel miras temalı çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Etkinlikte ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kültür Koruyucuları Protokolü" imzalandı.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından bu yılın temasının "Müzeler Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiriyor" olarak belirlendiğini söyledi.

Müzelerin kültürleri, insanları ve kuşakları ortak değerlerde buluşturan alanlar olduğunu belirten Soytürk, "Müzeler geçmişimizi geleceğe taşıyan, kültür ve sanat hafızamızı yaşatan çok kıymetli alanlardır." dedi.

Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasıyla özel bir şehir olduğunu ifade eden Soytürk, çocukların ve gençlerin müzelerle daha fazla buluşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Soytürk, öğrencilerin müzelerde yalnızca eserleri görmediğini, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle kültürel mirası deneyimleme fırsatı bulduğunun altını çizerek, "İnanıyoruz ki tanıyan nesiller sever, seven nesiller ise korur. Kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın en güçlü yolu bilinçli toplum oluşturmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Müzeleri yaşayan kültür merkezleri haline getirmeyi amaçladıklarını anlatan Soytürk, atölyeler, sergiler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle vatandaşları kültür ve sanatla buluşturduklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da kentte 19 okuldan 400 öğrencinin, 19 müze ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde ağırlandığını aktardı.

Okul dışı öğrenme ortamlarının önemine değinen Alireisoğlu, öğrencilerin sınıf dışında da kentin tarihi ve kültürel değerleriyle buluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Edirne'de 59 okul dışı öğrenme ortamı bulunduğunu anlatan Alireisoğlu, "Dünyanın en önemli tarihi değerlerine sahip olan bu şehirde bunu sadece 18 Mayıs'ta değil, her ayın 18'inde öğrencilerimizi müzelerde ağırlayarak gerçekleştirelim." dedi.

Konuşmaların ardından Soytürk ve Alireisoğlu tarafından "Kültür Koruyucuları Protokolü" imzalandı.

Program kapsamında öğrenciler, uzmanlar eşliğinde kum havuzunda arkeolojik kazı canlandırması yaptı, sikke basımı, mozaik yapımı ve kilden çömlek üretimi atölyelerine katılarak tarihi eserlerin üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

