Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, polis ekipleri de trafikte önlem aldı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, gök gürültülü sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

04.05.2024 15:23
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Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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