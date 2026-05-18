Edirne\'de Tohum Ekimi Etkinliği

Edirne'de, Türk Kızılay ekipleri ve minikler tohumları toprakla buluşturdu.

Meliha Çankaflı Anaokulu açık hava sınıfında etkinlk gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocuklarla birlikte etkinlik düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocukların etkinlik için geri dönüşümden saksı yaptığını belirten Baytar, "Çocukların minik elleriyle ektiği çam tohumları geleceğe nefes olacak. Doğanın ne kadar kıymetli olduğunu kendileri de görecekler. Kendi el emekler ile yaptıkları işler onların biraz daha hayata sağlam adımlarla basmalarına sebep olacak." dedi.

Kan bağışı etkinliklerinin de sürdüğünü dile getiren Baytar, çocuklara ve öğrencilere yönelik etkinlikler yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Meliha Çankaflı Anaokulu Müdürü Yasemin Taştan da çocukların kendi emekleriyle Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümden saksı yaptığını dile getirdi.

Açık hava sınıfının çocukların doğayla iç içe ders işlemesine katkı sunduğunu ifade eden Taştan, "Öğrencilerimiz dört duvar arasında eğitim görmek yerine gökyüzünün sınıfın tavanı olduğu, her yere hakim oldukları öğrenme alanlarında eğitim görüyorlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 100 anaokulu öğrencisi Türk Kızılay ve öğretmenler çam tohumlarını saksılara ektiler.