Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 kg Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otomobil risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.
Motor bloğunun altında şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine detaylı arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, 5 kilogram kokain ele geçirildi.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleşen operasyonda ise minibüsle yurda girmek isteyen bir yolcunun üst aramasında 13 uyuşturucu madde içerdiği belirlenen kek ele geçirildi.
Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.
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