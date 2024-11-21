Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 kg Kokain Ele Geçirildi

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Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otomobil risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Motor bloğunun altında şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine detaylı arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, 5 kilogram kokain ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleşen operasyonda ise minibüsle yurda girmek isteyen bir yolcunun üst aramasında 13 uyuşturucu madde içerdiği belirlenen kek ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.