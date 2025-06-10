Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğinde bulunan apartman ve iş yerinde hasar oluştu.
Hayrabolu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı.
İş makineleriyle yapılan çalışma esnasında binada çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle binanın bitişiğindeki 2 katlı ve apartman ve iş yerinde hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yıkım Sırasında Bina Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?