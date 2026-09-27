Edirne\'deki Muradiye Mevlevihanesi\'nde sona gelen ihya çalışmalarını Vali Sezer inceledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmaları ve çevre düzenlemesinde sona gelinen Muradiye Mevlevihanesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, II. Murat'ın inşa ettirdiği ve yaklaşık 500 yıl boyunca Edirne ile Balkanlar'a hizmet veren Muradiye Mevlevihanesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülen ihya çalışmaları ile çevre düzenlemesinde sona gelinen mevlevihanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, incelemelerde bulundu.