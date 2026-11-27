Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı General Kocaman Kışlası'nda görev yapan askerlere yönelik sağlıklı yaşam semineri düzenlendi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ın da katıldığı seminerde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi ele alındı.

Seminerde, yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin günlük yaşamdaki önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamada, seminere ilgi gösteren askerlere ve etkinliğe ev sahipliği yapan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına teşekkür edildi.

Edirne'de Din Öğretimi Eğitim Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Din Öğretimi Eğitim Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı, Edirne'de gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen başkanlık etti.

Toplantıya il ve ilçe milli eğitim yöneticileri ile imam hatip okullarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, din öğretimi alanındaki eğitim faaliyetleri ve yöneticilerin değerlendirmelerine ilişkin konular ele alındı.

Edirne'de din görevlilerine yönelik aylık mutat toplantı düzenlendi

Edirne Müftülüğünce din görevlilerine yönelik aylık mutat toplantı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Burhan Çakır'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, il müftü yardımcıları ve din görevlileri bir araya geldi.

Toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilerek din görevlilerine çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.