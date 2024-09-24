Edirne\'den Adıyaman\'a Destek: Çocuk Parkı Malzemeleri Gönderildi

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Bütün bu vahşetin altında yatan sebep ise daha skandal

(ADIYAMAN)- 6 Şubat Depremleri'nden etkilenen Adıyaman, Edirne'den gelen destekle umut buldu. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın öncülüğünde, çocuk parkı malzemeleri, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Adıyaman'a gönderildi.

Ağustos ayındaki meclis kararıyla kardeş şehir ilan edilen Edirne Belediyesi, Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'ne bir çocuk parkı kazandırmak için hazırlıklarını tamamladı. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, beraberinde gerekli malzemelerle Adıyaman'a gelerek çalışmalara başladı.

"Bu dostluk köprüsü umarım kalıcı olur"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yardım hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün Esentepe Mahallemize Edirne'den uzanan dost eliyle bir kez daha güç bulduk. Edirne Belediye Başkanımız Sayın Filiz Gencan Akın, ekipleriyle birlikte çocuk parkı malzemelerini Adıyaman'a gönderdi. Esentepe Mahallesi'ndeki parklarımızın bakımını yapıp tüm eksiklerini giderecekler. Adıyaman'dan Edirne'ye gönül dolusu selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu dostluk köprüsü umarım kalıcı olur ve iki şehir de kardeşlik bağlarıyla daha da yakınlaşır" diye konuştu.