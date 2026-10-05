Edirne Garı hizmete hazır, Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete alınacak - Son Dakika
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Edirne Garı hizmete hazır, Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete alınacak

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Edirne Garı hizmete hazır, Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim\'de hizmete alınacak
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Edirne'nin yeni gar binası yaklaşık 8 ayda tamamlanarak yolcu hizmetine hazır hale getirildi. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete alınacağı açıklandı; gar ve 23 kişilik misafirhaneden oluşan kompleks bu kesimde yer alıyor.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin önemli duraklarından Edirne Garı'nın yapımı tamamlandı.

Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı, Edirne'nin yeni gar binası yolcu hizmetine hazır hale getirildi.

Kullanım ömrünü tamamlayan eski gar binasının yıkılmasının ardından aynı alanda başlatılan yeni garın inşası yaklaşık 8 ayda tamamlandı.

Gar ve misafirhane olmak üzere iki ana yapıdan oluşan kompleks, toplam 7 bin 250 metrekare kapalı alana sahip. Tek ve çift kişilik odaların bulunduğu misafirhanede aynı anda 23 kişi konaklayabilecek.

Yeni Edirne Garı'nda 9 bin 840 metrekarelik peron alanı ile 8 bin 700 metrekarelik peyzaj alanı oluşturuldu. Böylece kompleksin açık kullanım alanı 18 bin 540 metrekareye ulaştı.

Gar binasında yolculara yönelik bölümlerin yanı sıra tren işletmeciliğinin yürütüleceği hareket, lojistik, trafik, emniyet ve idari birimlere de yer verildi.

Tarihi mimari modern çizgilerle buluşturuldu

Yeni gar binasının tasarımında Edirne'nin tarihi ve kültürel kimliğinin yansıtılması hedeflendi.

Binanın mimari konsepti, tarihi Edirne Garı'nın karakteristik özellikleriyle modern mimari unsurların bir araya getirilmesi esasına göre hazırlandı.

Kemerli ve revaklı mimarinin öne çıktığı yapının cephesinde mermer kaplamalar kullanılırken, çini motifleri ve Türk mavisi tonlarıyla geleneksel Türk mimarisine gönderme yapıldı.

Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan yapı, zemin üzerine iki kat olarak inşa edildi. Böylece gar binasının kentin siluetiyle uyumlu olması amaçlandı.

400 metre uzunluğunda 3 peron

Yeni Edirne Garı'nda her biri 400 metre uzunluğunda 3 peron yer alıyor.

Uzun mesafeli yolcu trenlerine hizmet verecek şekilde tasarlanan peronlar, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın işletmeye alınmasıyla Edirne'nin demir yolu ulaşımındaki ana noktalarından biri olacak.

Öte yandan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Babaeski, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete alınacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Garı hizmete hazır, Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim'de hizmete alınacak - Son Dakika
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