Edirne İl Başkanlarından Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajları - Son Dakika
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Edirne İl Başkanlarından Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajları

AK Parti, MHP ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarına teşekkür ederek, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladılar.

24.07.2024 14:25
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında basın mensuplarının her türlü zorlu koşullarda halkı bilgilendirmek adına canla başla çalıştığını belirtti.

Basın mensuplarının tarihin her döneminde milletin sesi, kulağı ve gözü olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Büyük özveriyle ve çeşitli zorluklar içerisinde gazetecilik mesleğini sürdüren tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarı diliyorum. Edirne'mizde yaşanan olayları ve gelişmeleri kamuoyuna duyuran, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine yürekten inanıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tokluoğlu, mesajında basın mensuplarının halkın haber alma ve yayma özgürlüğünü sağladığını belirtti.

Basın mensuplarına çalışmalarında başarı dileyen Tokluoğlu, şunları kaydetti:

"Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Edirne'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında tarafsız ve özgür bir basının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.

Halka doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görev icra ettiğini aktaran Tekin, "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Artık her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AK Parti, Edirne, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İl Başkanlarından Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajları - Son Dakika

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