Edirne Keşan'da araçlarda 51 ve 57 uyuşturucu hap, av tüfeği bulundu, zanlı tutuklandı

Edirne Keşan'da araçlarda 51 ve 57 uyuşturucu hap, av tüfeği bulundu, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının şüphe üzerine durdurulan aracında 51 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği, diğer aracında ise 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan D.K'nın kullandığı araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.
D.K'nın diğer aracında yapılan aramada da 57 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan D.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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