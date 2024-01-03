 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Mevlevihanesi'nin Restorasyonu İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Mevlevihanesi'nin Restorasyonu İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Edirne'de, 15. yüzyılda 2. Murat döneminde yaptırılan Edirne Mevlevihanesi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyonu için Valilik tarafından talimatı verilen projenin hazırlıkları devam ediyor. Osmanlı döneminde Konya ve İstanbul mevlevihanelerinden sonra en büyük üçüncü mevlevihane olan yapı, Edirne Valiliği öncülüğünde ihya edilecek.

Edirne Mevlevihanesi\'nin Restorasyonu İçin Hazırlıklar Devam Ediyor
03.01.2024 - 09:28,
Abone Ol

Edirne'de, 15. yüzyılda 2. Murat döneminde yaptırılan Edirne Mevlevihanesi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyonu için Valilik tarafından talimatı verilen projenin hazırlıkları devam ediyor.

Osmanlı döneminde Konya ve İstanbul mevlevihanelerinden sonra en büyük üçüncü mevlevihane olan yapı, Edirne Valiliği öncülüğünde ihya edilecek.

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali Cengiz, AA muhabirine, Edirne Mevlevihanesi'nin kent için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kentteki Osmanlı yapıları üzerine araştırmalar yapan Cengiz, Muradiye Camisi'nin kuzey tarafında yer alan mevlevihanenin bugüne ulaşamadığını ifade etti.

Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılan yapının zaman için harap hale geldiğini anlatan Cengiz, "Tarihi kaynaklara göre 1938 yılında Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından harap hale gelen yapı tamamen yıktırılıyor. Ön tarafında yer alan türbede bulunan mezarlar güney tarafa naklediliyor." dedi.

Cengiz, eser hakkında detaylı bilgiye, 1752 Edirne Depremi'nden sonraki onarım defteri kayıtları, yapılan çizimler ve tarihi kaynaklardan ulaşıldığını dile getirdi.

Mevlevihanenin en büyük yapısının 21 odadan oluşan 2 katlı Şeyh Konağı olduğunu anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu konağın kapısında 'Medet ya Hz. Mevlana' yazıyor. Ön tarafında büyük bir semahane var. Batı tarafında derviş odaları, çilehane ve zengin bir kütüphane bulunuyor. Yapının doğu tarafında ise aşevi ve fırının bulunduğu imarethane var. Özellikle buradaki dervişlerin yemek ihtiyacını karşılamasının yanında caminin minaresinin gölgesinin eriştiği yerdeki kişilerin ekmek ihtiyacı buradan karşılanıyor. Bugünkü pide tarzında bir ekmek çeşidi olan fodula ekmeği dağıtılıyor. Perşembe günleri de ikram yapıldığını tarihi kaynaklardan görüyoruz."

Cengiz, mevlevihanenin, ihyası tamamlandığında önemli bir çekim merkezi olacağını belirtti.

Mevlevihaneye çok sayıda ziyaretçi gelmesini beklediklerini aktaran Cengiz, "Mevlevihane Konya ve İstanbul'dan sonra üçüncü en büyük mevlevihane. Osmanlıya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de, böyle büyük bir yapının ayağa kaldırılması, payitaht Edirne'ye yakışır. Burasının turizm açısından çekim merkezi olacağını düşünüyorum. Burası ayağa kaldırıldığında önemli bir yer haline gelecek. Yıl içerisinde belirli günlerde semah törenlerinin yapılmasıyla geçmişi yad edebiliriz." diye konuştu.

Edirne Mevlevihanesi

Tarihi kaynaklara göre, 15. yüzyılda 2. Murat Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Edirne Mevlevihanesi, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde mevlevihanenin ilk şeyhi Celalettin Çelebi, ikinci şeyhi Cemaleddin Çelebi, tekke şeyhlerinden Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve son şeyh Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Osmanlı, Edirne, Konya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Mevlevihanesi'nin Restorasyonu İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika


09:58
Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.
09:37
18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57
Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11
Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09
Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47
Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53
İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21
ABD'den İsrailli Bakan'a 'Sorumsuz ve kışkırtıcı' suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi

Son Dakika
09:58 Enflasyon aralıkta yüzde 2,93 arttı, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.
09:37 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
08:57 Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı
08:11 Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı
08:09 Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
07:47 Japonya’yı vuran 7.6’lık depremde can kaybı 64'e yükseldi
02:53 İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı
00:21 ABD'den İsrailli Bakan'a "Sorumsuz ve kışkırtıcı" suçlaması! Aynı sertlikte yanıt geldi
00:07 Salih el-Aruri suikastının ardından Hamas, İsrail'e meydan okudu
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 10:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Mevlevihanesi'nin Restorasyonu İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement