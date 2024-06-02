Edirne'de yenilenen muhtarlık seçimini Turhan Özgünden kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de yenilenen muhtarlık seçimini Turhan Özgünden kazandı

Edirne\'de yenilenen muhtarlık seçimini Turhan Özgünden kazandı

Edirne'de, sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması iddiasıyla iptal edilen Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimlerinde Turhan Özgünden galip geldi. Yenilenen seçimlerde 4 aday yarıştı ve 575 seçmen oy kullandı. Özgünden, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti.

02.06.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilerek tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre mevcut muhtar Turhan Özgünden kazandı.

Yenilenen seçimlerde 4 muhtar adayı yarıştı.

Seçmenler mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, AA muhabirine, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi.

-Mevcut muhtar yarışı önde bitirdi

Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, 575 seçmenin oy kullandığı seçimde sayıma geçildi.

Resmi olmayan sonuca göre seçimi 326 oy alan Turhan Özgünden kazandı.

Özgünden, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Seçimi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Özgünden, "Önceki seçimde bazı aksaklıklar çıkmıştı. Bu seçime de azalarımızla ve ailemle iyi hazırlandık. Mahalle halkı bizim bir dönem daha çalışmamızı istedi. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Katılımın az olmasını bekliyorduk. Yüzde 40'a yakın bir katılım oldu. Beni sevenler geldi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.

Kaynak: AA

Umurbey, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yenilenen muhtarlık seçimini Turhan Özgünden kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 19:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de yenilenen muhtarlık seçimini Turhan Özgünden kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement