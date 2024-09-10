Vali Sezer Moğolistan Konsolosu'nu Ağırladı - Son Dakika
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Vali Sezer Moğolistan Konsolosu'nu Ağırladı

Vali Sezer Moğolistan Konsolosu\'nu Ağırladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu'yu makamında kabul etti. Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ayrıca Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de Sezer'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sezer, ayrıca Kartaltepe Kilim Grup Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

10.09.2024 17:49
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu'yu makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danuu ile bir süre görüşen Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Danuu da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

Öte yandan Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de Sezer'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer'den tekstil fabrikasına ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte faaliyet gösteren Kartaltepe Kilim Grup Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

Sezer, 96 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikadaki çalışmaları inceledi ve buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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