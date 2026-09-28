Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri 14 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri 14 düzensiz göçmen yakaladı

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Edirne'de denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 10 yabancı uyruklu, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri 14 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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