Edremit Belediyesi Güre Kavurmacılar Gelin Çamı Alanını Satın Aldı

Güncel

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, Güre Kavurmacılar Gelin Çamı alanı olarak bilinen bölgeyi satın alarak, mülkiyetine kazandırdı. Başkan Mehmet Ertaş, "Edremit'in mallarını satan değil, Edremit'e kazandıran belediye olacağız. Yaptığımız işlerle Edremit'i hep daha ileriye taşırken, belediyemizin sahip olduğu olanakları da koruyup geliştirmek için çalışacağız" dedi.

Başkan Ertaş, görevinde ikinci ayını doldurmadan belediyeye yeni mülkler kazandırmaya başladı. Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiinde Gelin Çamı olarak bilinen alanında içerisinde yer alan Maliye Hazinesi'ne ait 636 Ada 53 Parsel numaralı, 20672,44 metrekare yüz ölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmaz, 6292 Sayılı Kanun gereğince satın alınarak, beleldiye adına tapusu çıkarıldı.

Başkan Ertaş, "Edremit'in mallarını satan değil, Edremit'e kazandıran belediye olacağız. Yaptığımız işlerle Edremit'i hep daha ileriye taşırken, belediyemizin sahip olduğu olanakları da koruyup geliştirmek için çalışacağız. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait ilçemiz Güre Mahallesi Kavurmacılar Gelin Çamı alanını belediyemize kazandırdık. Edremitliler adına tapusunu aldığımız zeytinlik Edremit'imize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.