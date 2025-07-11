Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeği Cash'in de katıldığı operasyonda polis, 1 kilo 156 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan bir şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Firari hükümlü yakalandı
Bandırma ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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