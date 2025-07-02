Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 124 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 5 sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen bir miktar paraya da el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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