Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 124 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 5 sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen bir miktar paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.