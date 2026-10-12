EES 80 bin kişinin girişini engelledi, Brunner sorumluluğu üye ülkelere yükledi - Son Dakika
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EES 80 bin kişinin girişini engelledi, Brunner sorumluluğu üye ülkelere yükledi

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AB Komisyonu Üyesi Brunner, EES'teki aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tuttu ve sistem için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Brunner, sistemin yaklaşık 80 bin kişinin girişini engellediğini, bunların 2 bininin güvenlik tehdidi sayıldığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, biyometrik sınır kontrol sistemi Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) uygulanmasında yaşanan aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tutarak, sistemin sorunsuz işlemesi için lazım olan hazırlıkları yapmaları gerektiğini belirtti.

Politico'ya verdiği röportajda Brunner, üye ülkelerin sistemin uygulanmasına hazırlanmak için yeterli zamana sahip olduğunu ve sistemi kendilerinin kabul ettiklerini anımsattı.

Brunner, "Bu bir güvenlik meselesi. Sistemin çalışması gerekiyor. Üye ülkelerin üzerlerine düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bazı üye ülkelerin hazırlık sürecinde geride kaldığını kabul eden Brunner, Belçika'daki Zaventem Havalimanı'nda yaşanan sorunların yanı sıra diğer üye ülkelerde de çeşitli aksaklıklar görüldüğünü söyledi.

Brunner, AB Komisyonunun, sistemin uygulanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) üzerinden yardım ve finansman sağladığını anımsatarak, sorunların bir sonraki tatil yoğunluğu öncesinde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

EES'nin sonuçlarına ilişkin verileri de paylaşan Brunner, sistem üzerinden yaklaşık 1500 sınır noktasında 230 milyona yakın giriş ve çıkış işleminin kaydedildiğini bildirdi.

Brunner, sistemin yaklaşık 80 bin kişinin ülkeye girişini engellediğini belirterek, bunların 2 bininin terörizm veya organize suç gibi faaliyetlerle bağlantıları nedeniyle güvenlik tehdidi olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Sistemin işe yaradığını dile getiren Brunner, "Gördüğünüz gibi, gerçekten çalışıyor ve karşılığını veriyor." dedi.

Brunner, EES'yi dünyanın en modern sınır yönetimi sistemi olarak nitelendirerek, "ABD, Kanada ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapıyoruz ve hepsi bizi kıskanıyor." diye konuştu.

Nisan'da faaliyete geçen EES, havalimanlarında uzun beklemelere yol açtı

AB ülkeleri, Schengen bölgesine gelen AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izlerini ve yüz görüntülerini kaydeden EES'yi bir yıl önce aşamalı olarak uygulamaya başlamıştı.

Sistem, 10 Nisan itibarıyla 29 ülkede tüm dış sınır geçiş noktalarında tam olarak faaliyete geçmişti.

Yeni sistem, pasaportlara elle damga vurma uygulamasının yerini alırken, AB vatandaşı olmayan yolcuların biyometrik verilerinin alınmasını ve dijital olarak kaydedilmesini zorunlu hale getiriyor.

Bu işlemler, sınır kontrollerinin daha uzun sürmesine ve özellikle yoğun seyahat dönemlerinde bekleme sürelerinin artmasına neden oluyor.

Sistemin uygulanmasına ilişkin tartışmalar, sınır kontrolünde yaşanan gecikmelerin sorumluluğunun AB düzeyindeki düzenlemelerden mi yoksa üye ülkeler ve havalimanlarının hazırlık ve altyapı eksikliklerinden mi kaynaklandığı sorusunu gündeme getirdi.

Kaynak: AA
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