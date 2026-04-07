Efeler Belediyesi Temizlik Envanterini Güçlendiriyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle temizlik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ihtiyacı karşılamak üzere envanterine eklediği yeni çöp konteynerlerini mahallelere ulaştırıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki konteynerler, ekiplerin sahada yaptığı detaylı incelemeler sonucunda belirlenen noktalara sevk ediliyor. Çalışma kapsamında öncelikle zamanla yıpranan, hasar gören ve kullanım ömrünü tamamlayan eski konteynerler yenileriyle değiştiriliyor. Aynı zamanda, ilçenin büyüyen ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yeni noktalara da dağıtım yapılarak çöp toplama kapasitesi artırılıyor.

Efeler Belediyesi, dağıtım çalışmalarının yapılan program dahilinde mahalle mahalle devam edeceğini belirterek; yenilenen konteynerlerle birlikte görüntü kirliliğinin ve koku probleminin önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.