Efeler'de Evde Bakım Hizmeti Uygulaması Başladı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA), evde bakım hizmeti uygulamasını başlattı. Hizmet kapsamında günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte ve temel bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan vatandaşlara evlerinde destek sağlanacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde başlatılan EFESYA evde bakım hizmetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara saç–sakal tıraşı, kişisel bakım ve ev içi temel temizlik hizmetlerinin sunulması planlanıyor. Proje, sosyal destekten yoksun kalan bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı ve insanca yaşam koşullarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hizmet; hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakımını üstlenecek yakını bulunmayan, yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer gibi hastalıklar nedeniyle işlevsel kayıp yaşayan, ağır kronik hastalığı bulunan, yatağa bağımlı ya da sağlık sorunları sebebiyle ihtiyaç sahibi durumdaki vatandaşları kapsıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyenler için başvurular, ihtiyaç sahibinin kendisi tarafından yapılabileceği gibi vasi ya da yakınları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Ayrıca komşular, muhtarlar gibi üçüncü kişiler de başvuru sürecine dahil olabilecek.

Başvurular; Efe Masa, Efe-Mobil sistemi, 444 80 09 numaralı hat ve EFESYA biriminden alınacak.