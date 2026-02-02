Efeler'de Evde Bakım Hizmeti Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efeler'de Evde Bakım Hizmeti Uygulaması Başladı

02.02.2026 10:22  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, günlük yaşam aktivitelerinde ve temel bakım ihtiyaçlarında zorluk çeken vatandaşlar için evde bakım hizmeti uygulamasını başlattı. İhtiyaç sahibi kişilere çeşitli bakım hizmetleri sunulacak.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA), evde bakım hizmeti uygulamasını başlattı. Hizmet kapsamında günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte ve temel bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan vatandaşlara evlerinde destek sağlanacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde başlatılan EFESYA evde bakım hizmetleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara saç–sakal tıraşı, kişisel bakım ve ev içi temel temizlik hizmetlerinin sunulması planlanıyor. Proje, sosyal destekten yoksun kalan bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı ve insanca yaşam koşullarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hizmet; hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakımını üstlenecek yakını bulunmayan, yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer gibi hastalıklar nedeniyle işlevsel kayıp yaşayan, ağır kronik hastalığı bulunan, yatağa bağımlı ya da sağlık sorunları sebebiyle ihtiyaç sahibi durumdaki vatandaşları kapsıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyenler için başvurular, ihtiyaç sahibinin kendisi tarafından yapılabileceği gibi vasi ya da yakınları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Ayrıca komşular, muhtarlar gibi üçüncü kişiler de başvuru sürecine dahil olabilecek.

Başvurular; Efe Masa, Efe-Mobil sistemi, 444 80 09 numaralı hat ve EFESYA biriminden alınacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler'de Evde Bakım Hizmeti Uygulaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:29
Antalya’daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:50:37. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler'de Evde Bakım Hizmeti Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.