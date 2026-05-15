EFES 2026 Eğitimleri Başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, EFES 2026 kapsamındaki eğitimlerden görüntü paylaşarak, "Dost ve müttefik ülkelerle sergilenen eğitim, müşterek harekat kabiliyetinin en güçlü göstergelerinden biri oldu" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "EFES 2026'da görevin her aşaması, disiplin ve ortak gücün sahadaki yansımasına dönüşmeye devam ediyor. Dost ve müttefik ülkelerle sergilenen eğitim, müşterek harekat kabiliyetinin en güçlü göstergelerinden biri oldu" denildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin eğitim görüntülerine yer verildi.