Efes-2026 Tatbikatı\'nda Gemi Eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı kapsamında 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri'nin icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Efes-2026 Tatbikatı senaryosu (Muhasıma Yardım Götüren Geminin Ele Geçirilmesi) kapsamında; Sualtı Taarruz (SAT) Timimiz ile misafir ülke (Azerbaycan, Libya ve Macaristan) personelinden teşkil edilen Birleşik SAT Timi 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri' icra etti" denildi.