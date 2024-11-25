Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel\'e \'Meryem Ana\' Desteği

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan direnişe CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Özkan Tice ve Aydın Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'den de destek geldi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve bölge halkı tarafından başaltılan çadır nöbeti devam ediyor. Otoparkın devri için tanınan süre dün akşam saatlerinde sona ererken, bugün Meryem ana Otoparkı girişine belediyeye ait çöp kamyonları ve iş makineleri sıralandı.

Efe Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye çalışanları ve bölge halkının alandaki direnişi devam ederken direnişe siyasilerden hem de yerel yöneticilerden destekler artarak devam ediyor.

Son olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu(YDK) üyesi Özkan Tice ve Aydın Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çadır alanına gelerek Başkan Sengel ve bölge halkına destek verdi.

İki isim de bakanlığın kararına ilişkin yaptıkları açıklamalarda, 'ekonomik kayyum' göndermesi yaparak kararın olumsuz etkilerinin belediye çalışanları ve Selçuk halkı olacağına dikkat çekti.

Tice: "Cezalandırılan CHP'li Selçuk Belediyesi değil, CHP'li belediyeleri seçtikleri için Selçuk halkıdır"

Tice, şunları söyledi:

"Muhalif belediyelere kayyum atamaları yapılıyor. Aslında bu da bir ekonomik kayyumdur. Biz hiçbir şekilde ekonomik veya siyasi kayyumu kabul etmiyoruz. Burada aslında cezalandırılan sadece CHP'li Selçuk Belediyesi değil, CHP'li belediyeleri seçtikleri için Selçuk halkıdır. Buradaki halk ve işçiler cezalandırılıyor. Bu ablukayı ekonomik kayyum olarak değerlendiriyoruz."

"Acaba sadece ilgili bakanlığa mı geçecek"

Bakanlığın devir süresi sona ermiş olmasına rağmen yetkililerini alana göndermemesine rağmen uzlaşı masasına oturmamasını 'yıldırma' politikası olarak nitelendiren Tice, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bir belirsizlik var. Herkes bir haber bekliyor. Aslında olumlu bir haber bekliyor. Ama şu ana kadar herhangi bir bağlantı, herhangi bir iletişim kurulmadı. Siyasi kayyumlar nasıl yapılıyorsa Selçuk'da yaşanan şey de ekonomik kayyumdur. İktidarın daha önce de Selçuk'la ilgili yine alt otoparktaki çalışmasını biliyorduk. Orada da yine böyle bir el atma böyle bir kurumlar arası sıkıntı yaşanmıştı. O süre, zaman verilerek aşılmıştı. Ama buradaki tamamen belirsiz bir konu. Acaba sadece ilgili bakanlığa mı geçecek yoksa ilgili bakanlıklar üzerinden farklı özel şirketlere mi verilecek? Bunlarla ilgili ucu açık belirsiz bir süreç yaşıyoruz. Burada yaşlı teyzelerimizi gördüm. Belediye işçilerimiz burada. Selçuk Belediyesi'nin yüzde 60 gelirinin yok olacağı söyleniyor. Bu, belediyenin sosyal faaliyetlerinin, sosyal yardımlarının… Belediyenin 600 küsur tane işçisi var. Belediyenin işçilerinin maaş alamayacağı anlamına geliyor. Aslında Selçuk'u ekonomik kayyumla birlikte tamamen bir darboğaza sokacağı anlamına geliyor. Çünkü ufak ve şirin bir kentimiz. Çok fazla geliri olmayan, genellikle turizminin yazın yapıldığı, kışın çok fazla ekonomik bir hayatının olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Ciddi anlamda etkilenecektir. Biz bunu kabul etmiyoruz."

" İzmir'in diğer ilçelerine de sirayet edebilir"

Tice, İzmir halkına destek çağrısında da bulunarak şöyle konuştu:

"İzmir kamuoyunu İzmir'deki çevrecileri, demokratik kitle örgütlerini, STK'ları herkesi burada dayanışmaya davet ediyorum. Çünkü bugün Selçuklu olan İzmir'in diğer ilçelerine de sirayet edebilir. Dolayısıyla dayanışmayı birlikte olmaya davet ediyorum."

Zencirci: "Buradaki hikayenin aslında ekmek ve hizmet davası olduğunu umarım görürler"

Germencik Belediye Başkanı Zencirci ise belediye personelinin işsiz kalacağını belirtirerek bakanlığı uzlaşı masasına oturmaya davet etti. Zencirci, şunları söyledi:

"Filiz Başkanım ile yaşıtız hemen hemen. Biz şöyle büyüdük… Mahallenizi de bir hastalık, bir cenaze olduğunda hemen konu komşu devreye girer. Ev sahibi hiçbir şey yapmaz. Konu komşu o evin bütün giderlerini sağlar. Bugün de gördük ki Filiz Başkan zor durumda. Belediyeden çıktık, geldik buraya destek olmak için. Bundan bir iki ay önce Filiz Başkanımız da Germencik sınırlarında bize destek olmak için yanımızdaydı. Aynı jenerasyondayız. Filiz Başkan'ın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Selçuk'un sıkıntısı bence Türkiye'nin sıkıntısıdır. Çünkü burada bir kanayan yara var. İşsiz kalacak olan arkadaşlar var. Çalışamayacak olan bir belediye var ortada. Umarım yetkililer de bu karardan geri dönerler. Birileri artık buradaki hikayenin aslında ekmek davası olduğunu, hizmet davası olduğunu umarım görürler."