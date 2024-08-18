Efes Selçuk Belediyesi Arama Kurtarma Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Arama Kurtarma Eğitimi Düzenledi

Efes Selçuk Belediyesi Arama Kurtarma Eğitimi Düzenledi

Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde acil durumlara müdahale için kurulan gönüllü ekip, arama kurtarma eğitimi aldı. Eğitimde deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar anlatıldı.

18.08.2024 10:44  Güncelleme: 11:18
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde acil durumlara müdahale için kurulan ve gönüllülerden oluşan ekibe yönelik ilk eğitim, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda düzenlendi.

Efes Selçuk Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arama Kurtarma Personeli Farkındalık Eğitimi'nde AKUT Selçuk Ekip Lideri Tunç Tuncer arama kurtarma çalışmalarına katılmak için kurulan arama kurtarma biriminin üyelerine süreç ile temel bilgiler verdi.

Tunç Tuncer "Arama kurtarma eğitimleri gönüllülük esasına dayanan, birçok teknik bilgiyi, disiplini içeren ve cihazlarla yürütülen bir süreç. Bu eğitimde bir arama kurtarma ekibinin depremin ilk anından itibaren nasıl hareket edeceğinden, enkazlara nasıl girileceği, dışarda koordinasyonun nasıl sağlanacağı gibi birçok kazanımı elde edeceksiniz. Profesyonel eğitimlerin ardından AFAD'dan akreditasyon alacağız" dedi.

Tuncer, eğitimde katılımcılara AKUT ve deprem ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin yüzde 96'sının farklı oranlarda deprem bölgesi, yüzde 66'sının aktif fay hattı ile kaplı olduğunu nüfusun yüzde 98'in deprem bölgesinde yaşadığı bilgisini veren Tuncer, "Depremin öncesinde, deprem anında ve depremin sonrasında yapılması gereken hazırlıklar var. Kurtarma çalışmalarında ilk 72 saat büyük önem taşıyor. Deprem öncesinde depreme dirençli yapılar yapılması, sigorta, afet ve acil durum planı yapılması, AKUT'un 'Güvendeyim' uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi, evlerde eşyaların depremde sarsılmayacak şekilde düzenlenmesi, deprem çantası hazırlanması gibi adımlar aslında yaşanabilecek bir afetin etkilerinin azaltılması açısından önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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