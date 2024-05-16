Efes Selçuk'ta 19 Mayıs coşkusu

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(İZMİR)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Efes Selçuk'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 105. yıl dönümünde Efes Selçuk, gençlerin performanslarına ve Uluslararası Halk Oyunları Şenliği'ne ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler kapsamında düzenlenecek Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği'nde geleneklerine sahip çıkan Efes Selçuklu gençlerin yanı sıra Polonya ve Ukrayna'dan gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sunacak.

Efes Selçuk Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikler 19-20 Mayıs tarihlerinde İstasyon Meydanı'nda gerçekleşecek. 19 Mayıs günü saat 20.30'da rap müziğin genç temsilcileri Burak Kırşan, Sidar Beyaz ve Mustafa Kepe sahne alacaklar. Aynı gün, saat 21.30'da, gençlerin sevdiği sanatçılardan Akustikadam adıyla bilinen Mert Erşahin, performans sergileyecek.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de İstasyon Meydanı'nda Halk Oyunları Şenliği düzenlenecek.