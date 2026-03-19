Eflani\'de 2 Bin Fidan Dağıtıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eflani Orman İşletme Müdürlüğü personelince ilçe merkezi ve köy mezarlıklarında, arife günü kabir ziyaretine gelen vatandaşlara 1000'er gül ve meyve fidanı dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezarlıklar gül koksun niyetiyle yapılan bu çalışma, sadece toprağa değil hatıralara, vefaya ve duaya dokundu. Arife günü kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlarımızın hayır duaları alındı. Yeşil vatan anlayışıyla geçmişe vefayı, geleceğe nefesi bir arada büyütmeye devam ediyoruz."