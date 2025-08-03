Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Yağlıca köyünde anız yangını çıktı.
Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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