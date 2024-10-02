Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: Sorunların Ortak Çözümü İçin Ege Planlama Ajansı\'nı Kuracağız

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(İZMİR) – Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün gerçekleştirilen Ege Belediyeler birliği toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında bölgedeki kentlerin sorunlarının çözümü için Ege Planlama Ajansı kurulacağını açıkladı.

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün gerçekleştirilen Ege Belediyeler Birliği toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Zeyrek'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da eşlik etti.

Açıklamasında Ege Belediyeler Birliği'nin çalışmalarına ve gündemdeki konulara değinen Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği çatısı altında bir Ege Planlama Ajansı kurulacağını açıkladı. Zeyrek, bölgesel sorunlarla artık ajansın önderliğinde mücadele edileceğini belirtti.

Zeyrek: "Hiçbir siyasi parti liderine yakıştırmıyorum"

Konuşmasına, Sinan Ateş davası üzerinden gazetecileri ve CHP'yi hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kınayarak başlayan Zeyrek, şunları söyledi:

"Dün MHP Genel Başkan Devlet Bahçeşli'nin gerek CHP'ye gerek Halk TV'ye gerekse Halk TV muhabirlerine ilişkin söylemlerini kendisine yakıştıramadım. Ülkemizin birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacı olduğu bir dönemde bu şekilde ayrıştırıcı bir dille ifade etmesini ben hiçbir siyasi parti liderine yakıştırmıyorum."

"Maalesef bazıları kilit vurma noktasına geldi"

Kısıtlama tedbirleri nedeniyle birçok belediyenin hizmetlerini dahi yerine getiremez hale geldiğini belirten Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir bayrak yarışıdır. Kendi dönemimi içerisinde devraldığım bayrağı en iyi şekilde taşıyacağım. Ege Belediye Birliği çatısı altındaki beledilerimiz sorunlarının çoğu ortak. Bu sorunları tek başına çözme noktasında bazı beledilerin maddi imkanlarını yetersiz olduğunu görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığının son kısıtlama tedbirlerinden sonra bazı belediyelerimiz sadece maşa ödeyebiliyor. Maalesef bazıları kilit vurma noktasına geldi. SGK ve Vergi Dairesi borçlarının yıllardan beri kimsenin aklına gelmedi de CHP'nin ülkedeki yerel beledilerde iktidar olduğunda akla gelmesi birçok belediyemizi müşkül duruma düşürdü. Belediyelerimizin ayakta kalması için kendi organizasyonumuz içeresinde birtakım çalışmalar yaptık. Sorunlarımız ortak."

"İzmir Körfezi'nin kirleten en önemli unsurlardan bir de Gediz Nehri'dir"

Kentlerde yaşanan sorunların da birbiriyle bağlantılı olduğunu Körfez örneği üzerinden açıklayan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Bugün İzmir, balık ölümleriyle mücadele ediyor. Sanmayın ki bir tek İzmir bununla mücadele ediyor. Geçen hafta Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde aynı sorunları bizler de yaşadık. Oraya gittiğimde biyogaz tesisinin, bize göre atık ama kendilerinin sıvı gübre olarak nitelendirdiği şeyler Gediz'de balık ölümlerine neden oldu. Bu ilk defa olmadı. Ama biz bir şey yapmazsak son da olmayacak. İzmir Körfezi'nin kirleten en önemli unsurlardan bir de Gediz Nehri'dir. O nedenle birlik çatısı altındaki belediyeler olarak bizler birlik içerisinde hareket etmeliyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetim noktasında belediyelerle yetki paylaşmasını istiyorum. Gelin sizden de bir personel olsun, bizden de bir personel olsun kimsenin adına ve şirketine bakmadan ortak bir iş yapalım. Bunu şu an bir protokole bağladık. Bunu valiliklerimize ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine gönderiyoruz. Eğer ki dediğimizi yaparsak hayal ettiğimiz mavi Körfez'e kavuşuruz."

"Bu ajans kapsamında sorunlarımıza dokunmak istiyoruz"

Belediyelerin birden çok sorunu olduğunu ve tamamının ortak çözümü için Ege Planlama Ajansı'nın yol haritasıyla çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizim sorunlarımız sadece bunlar değil sokak hayvanlarımız en ciddi sorunumuz. Ege Belediyeler Birliği'ne bağlı olduğu 250 belediyenin ortak sorunu. Bununla ilgili öncelikle masaya onun muhataplarını davet ettik. Ortak çözümü ortak akıllı yürütmeye çalıştık bununla ilgili de bir protokol hazırladık Sokak havyalarının sahiplenmesi noktasında bunu tüm illerimize taşımayı düşünüyoruz. Bazı sorunların tek başına çözülmesi mümkün değil biz bu sorunların çözümü noktasında el birliği yapaya varız. Bunun adı Ege Belediyeler Birliği ve oluşturmayı planladığımız Ege Planlama Ajansıdır. Bununla ilgili Cemil Başkanımla bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki günlerde bunu hayata geçirmek için çok ciddi projeler ve atılımlar ortaya koyacağız. Bu ajans kapsamında sorunlarımıza dokunmak istiyoruz. Bizim tarım gibi bir sorunumuz var. Üreticiler zarar ediyor. Biz onların sesini duyuyoruz ama Manisa Büyükşehir Belediyesi bununla tek başına mücadele edemez. İşte bu yüzden bu sorunları Ege Planlama Ajansı çatısında çözmek istiyoruz. "

Tugay: "Körfez'in kirliliği sadece Körfez'le ilgili değil"

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, planlama ajansının seçim öncesi projelerinden olduğunu hatırlatırken sorunların çözümünde işbirliği mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ege Planlama Ajansı kurma kararı verdiğimizi ve bunu Ege Belediyeler Birliği çatısı altında yapacağımız duyurmak için buradayız. Önemli bir karar. Öncelikle Ege bölgesinin mevcut sorunlarını yönetirken bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Mesela Körfez'in kirliliği sadece Körfez'le ilgili değil. Körfez' akan Gediz ile ilgili de bir durum Gediz'de de önemli bir kirlilik sorunu var. Bu yolla bakarsak çözümü daha iyi üretiriz."

"Bunu bölgesel ve havza bazlı düşünmek daha doğru"

Ajans çatısı altında su sorunun da ele alınacağını ifade eden Tugay şunları kaydetti:

"Bugün ülkenin tamamında ve Ege bölgesinde bir susuzluk sorunu var. Suya dayalı tarımda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde umuyoruz ki yağışlar olacak. Ama gidişe baktığımızda önümüzdeki yıllarda kuraklığın ve susuzluğun artacağı açık. O nedenle bizim bir su yönetimine ihtiyacımız var. Bunu bölgesel ve havza bazlı düşünmek daha doğru."

"İllerin birbiriyle yarışan değil birbirini destekleten bir yapıda olması gerekir"

Ege Bölgesindeki illerin rekabet değil daha iyi olma konusunda birlik içerisinde olmaları gerektiğinin altını çizen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Su konusu, gıda ve tarım konusu başka bir konu. Şehirlilerimizin düzenini ortak bir mantıkla yapmak doğru. Ege bölgesinin ihracatı çoğunlukla İzmir'deki limanlardan oluyor bu lojistik alanların bağlanması başka bir konu. Ege bölgesinin tüm illeri kardeş illerdir. Birbirleriyle iç içe geçmiştir. Ancak sanayi ve endüstriyel planlamayı maalesef kopuk bir şekilde bugüne getirmişiz. Ege Bölgesindeki illerin birbiriyle yarışan değil birbirini destekleten bir yapıda olması gerektiğini düşünüyorum. Birbirlerini tamamlayan iller olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamını CHP'li belediyelerin kazmadığı bir dönemde Ege Belediyeler Birliği çatısında bizlerin bir arada çalışması görevi düşüyor. Bir Ege Planlama ajansı yağısıyla bugünün ve geleceğin yönetimi için çalışacağız. Bu güzel ve doğru karar için Ferdi Başkanımı kutluyorum."

Zeyrek: "Tek bir proje kapsamında yönetilebilmesi için Ege Planlama Ajansı'na ihtiyacımız var"

Ajans kapsamında yürütülen çalışmalar arasında köyden kente göçü engellemeye yönelik çalışmalar olup olmayacağı konusunda da destek mesajı veren Zeyrek, şöyle konuştu:

"Eğer ki biz köylerdeki ve kırsallardaki sosyal hayatı geliştiremezsek, onların cebini dolduramazsak göçleri engelleyemez. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak süt üreticilerinden sütü piyasanın yüzde 50 oranından daha pahalı alıyoruz. Bunu uygulayan İzmir'di. Manisa'da 400 köyde internet yoktu. Buralara internet sağladık vericiyle. Online dershane ile hem eğitme destek veriyoruz. Hayvancılığa ve çiftçiliğe verilen destekle köyden kente göçün önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu İzmir, Aydın Manisa tek tek yapıyor. Bunun tek bir dilinin olması ve tek bir proje kapsamında yönetilebilmesi için Ege Planlama Ajansı'na ihtiyacımız var."

Cemil: "Bakanlıkların da yardımcı olacağını düşünüyoruz"

Sorunların çözümünde ajansın bakanlıklardan destek alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Tugay, "Bunu siyaset üstü bir konu olarak düşünmek lazım Elbette siyasi bir yönü vardır ama amacımız, sorunlarımızın tek çatı altında çözmek, bölgemizi geleceğe hazırlamak. Çalışma yaptığımız her türlü konuda… Verilerle gittiğiniz zaman, toplumun talebi olduğu zaman, siyaset üstü değerlendirildiği zaman bakanlıkların da yardımcı olacağını düşünüyoruz. Olaya iyi niyetli bakıyoruz. Bunun birkaç yıla yayılan bir süreci olacak zaten" dedi.