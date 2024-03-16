Ege'de 81 türden 157 bin 503 adet su kuşu sayıldı
MANİSA - Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarını açıkladı. 4 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'daki 30 adet sulak alanda, 81 türden 156 bin 503 adet su kuşu sayımı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, 2024 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları hakkında açıklamalarda bulundu. Paşalı, "Ülkemizde yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, Uluslararası Su Kuşu Sayımlarının bir parçasıdır. Bu sayımlar su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için amacıyla alan bazında yapılan ve Wetlands International (Uluslararası Sulak alan Kurumu) tarafından organize edilen küresel bir sayım organizasyonudur. Sayımlar her yılın Ocak-Şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ilk KOSKS 1967 yılında gerçekleştirilmiş ve bu yıl sayımların 40'ıncısı yapılmıştır. Sayımlar düzenli olarak her yıl aynı noktalardan standart sayım teknikleri kullanılarak yapılmakta ve bu sayede sayımların kalitesi artmakta ve karşılaştırılabilir veri elde edilmektedir. Bölge Müdürlüğümüz personeli, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda gönüllü kuş gözlemcilerinden oluşan, 10 ekip ve 52 kişi ile sayım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 30 adet sulak alanda yapılan sayımlar 13 ve 14 Ocak 2024 tarihlerinde İzmir ili sulak alanlarında, 18 Ocak 2024 tarihinde Manisa ili sulak alanlarında, 20 Ocak 2024 tarihinde Aydın ili sulak alanlarında ve 21 Ocak 2024 tarihinde Muğla ili sulak alanlarında yapılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda 30 adet sulak alanımızda, 2024 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları yapılmış ve 81 türden 157 bin 503 adet birey sayılmıştır. İzmir Gediz Deltası 61 farklı türden 55 bin 509 adet birey, Aydın Büyük Menderes Deltası 49 farklı türden 39 bin 397 adet birey, Aydın ve Muğla illerimizin içerisinde yer alan Bafa Gölü'nde 30 farklı türden 25 bin 543 adet birey, Manisa Demirköprü Barajı'nda 8 bin 44 adet birey ile en çok birey tespit edilen alanlar olmuştur. 38 bin 797 adet birey ile Flamingo, 30 bin 898 adet birey ile Sakarmeke Ördeği, 13 bin 408 adet birey ile Çamurcun Ördeği, 12 bin 81 adetle Gümüşi Martı, 8 bin 727 ile Karabatak en fazla görülen kuş türleri olmuştur. Tür çeşitliliğinin en fazla olduğu alanlar 61 farklı tür ile İzmir Gediz Deltası, 49 farklı tür ile Aydın Büyük Menderes Deltası, 33 farklı tür ile Muğla-Milas Tuzla Sulak Alanı, 30 farklı tür ile Bafa Gölü'dür" dedi.
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