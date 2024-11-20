Ege\'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kıyı kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, yarın öğle saatlerinde itibaren de Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.