Eğirdir\'de Otomobil-Tır Çarpışması: 3 Yaralı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa B. (32) yönetimindeki 32 ABL 611 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Hamdi D'nin kullandığı 20 AB 516 plakalı tır, Ağılköy mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa B. ve yolcu koltuğundaki Yılmaz B. (59), çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza nedeniyle Eğirdir-Aksu ilçelerini birbirine bağlayan Çamyol kara yolunda araç geçişleri kontrollü olarak gerçekleşiyor.