Eğitim Bakanlığı'ndan Güvenlik Toplantısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Bakanlığı'ndan Güvenlik Toplantısı

19.04.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, saldırılar sonrası yapılacak çalışmalar ve okul güvenliği hakkında toplantı yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla 'Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Birim Amirleri Toplantısı' gerçekleştirdi. Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Tekin, toplantıda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen saldırılar sonrası bölgede yürütülen faaliyetlere ve alınan tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı. Devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tekin, Bakanlık birimlerince ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğine işaret etti. Bakan Tekin, Bakanlık olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları ivedilikle attıklarına belirterek bu konuda herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi talimatını tekrarladı.

ÖĞRETMEN VE VELİLERLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Toplantıda okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi. Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri ve okul içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 15:51:00. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim Bakanlığı'ndan Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.