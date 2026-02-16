Eğitim-Sen'den Yönetmelik Davası

(ANKARA) - Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, 30 Ocak 2026 tarihli ve 33153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'ne dava açıldığı bildirildi.
Eğitim-Sen'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "30 Ocak 2026 tarihli ve 33153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'ne dava açtık" denildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?