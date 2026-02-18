Eğitimciler Grevde: Adalet ve Ücret Talebi - Son Dakika
Eğitimciler Grevde: Adalet ve Ücret Talebi

18.02.2026 14:56
Tez-Koop-İş, İtalyan Lisesi'nde grevdeki Türk öğretmenlere destek vererek adalet vurgusu yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası, ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle 17 gün önce grev başlatan Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlere destek verdi.

Beyoğlu'ndaki lisenin önünde toplanan okulda görevli Türk öğretmenler, ellerinde "Aynı okul iki farklı dünya istemiyoruz" ve "Emeğimiz ve onurumuz için grevdeyiz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, sendika olarak başlattıkları grevlerinin 17. gününde olduklarını belirterek, "17 gündür kışın soğuğunda, meydanlarda sürdürdüğümüz bu direniş, sadece bir rakam pazarlığı değil, yıllardır biriken devasa bir adaletsizliğin, birikmiş bir haysiyet davasının patlamasıdır." dedi.

Okul yönetiminin grevlerini, öğrencileri mağdur eden bir eylem olarak göstermeye çalıştığını aktaran Karakurt, yönetimin çözüm üretmediğini, uygun bir teklif üzerine çalışmadığını söyledi.

Karakurt, bugüne kadar yönetimden destek beklediklerini ifade ederek, "Ücret teklifini dahi ancak grev aşamasına geçildiğinde, bıçak kemiğe dayandığında getirdiniz. Sizin derdiniz eğitim değil, sizin derdiniz eğitim hakkını arayan öğretmeni ezmektir. Bugün bu grevi kanuni bir zorunluluk ve haysiyet borcu olarak uyguluyoruz. Sınıfların hesabını biz değil, süreci kilitleyen okul yönetimi olarak siz vermelisiniz." diye konuştu.

Karakurt, taleplerinden vazgeçmediklerini, İtalyan mevzuatındaki haklarının eksiksiz teslim edilene kadar geri adım atmayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Eğitimciler Grevde: Adalet ve Ücret Talebi

