Merkezefendi Belediyesi ve DEGİAD'dan Eğitime Destek Maçı

07.04.2026 13:53
Merkezefendi Belediyesi ve DEGİAD arasında imzalanan protokolle, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla 'Eğitime Destek Maçı' gerçekleştirilecek. Maçın geliri, özellikle kız çocuklarının eğitimine aktarılacak.

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) arasında imzalanan protokolle 'Eğitime Destek Maçı' düzenlenecek. Maç, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile DEGİAD Basketbol Takımı arasında 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Pamukkale Üniversitesi Arena'da gerçekleştirilecek.

Maçtan elde edilecek tüm gelirler, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerine, özellikle kız çocuklarının eğitimine destek olarak bağışlanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Sadece sahada değil, hayatın içinde de dayanışmayı büyütüyoruz. Eğitime ve öğrencilerimize her zaman destek olacağız' dedi.

DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen, bu organizasyonun sporun birleştirici gücü ile eğitimin dönüştürücü etkisini buluşturduğunu belirterek, 'Elde edilecek tüm gelirin üniversite öğrencilerimizin eğitimine destek olarak aktarılacak olması en kıymetli tarafı' ifadelerini kullandı. Yukatel Merkezefendi Basket Takımı Kulüp Başkanı Veli Deveciler de bu birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
