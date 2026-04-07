Merkezefendi Belediyesi ve DEGİAD'dan Eğitime Destek Maçı

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) arasında imzalanan protokolle 'Eğitime Destek Maçı' düzenlenecek. Maç, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile DEGİAD Basketbol Takımı arasında 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Pamukkale Üniversitesi Arena'da gerçekleştirilecek.

Maçtan elde edilecek tüm gelirler, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerine, özellikle kız çocuklarının eğitimine destek olarak bağışlanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Sadece sahada değil, hayatın içinde de dayanışmayı büyütüyoruz. Eğitime ve öğrencilerimize her zaman destek olacağız' dedi.

DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen, bu organizasyonun sporun birleştirici gücü ile eğitimin dönüştürücü etkisini buluşturduğunu belirterek, 'Elde edilecek tüm gelirin üniversite öğrencilerimizin eğitimine destek olarak aktarılacak olması en kıymetli tarafı' ifadelerini kullandı. Yukatel Merkezefendi Basket Takımı Kulüp Başkanı Veli Deveciler de bu birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.