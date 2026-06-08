Ego Genel Müdürlüğü'nden Güvenlik Personeline "Etkili İletişim" Eğitimi - Son Dakika
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Ego Genel Müdürlüğü'nden Güvenlik Personeline "Etkili İletişim" Eğitimi

08.06.2026 12:19  Güncelleme: 14:02
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ABB EGO Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla 800 güvenlik personeline 'Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim' eğitimi düzenliyor. Eğitimler haziran boyunca devam edecek.

(ANKARA) - ABB EGO Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla güvenlik personeline yönelik "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim" eğitimi düzenliyor. Haziran boyunca devam edecek eğitim programı kapsamında 800 güvenlik personeli, vatandaşlarla doğru ve etkili iletişim kurabilmek için kapsamlı eğitim alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşım hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kurum bünyesinde görev yapan güvenlik personelinin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla "Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim" konulu hizmet içi eğitim programı başlatıldı.

800 GÜVENLİK PERSONELİ EĞİTİME KATILDI

Haziran ayı boyunca sürecek eğitimlerde, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 800 güvenlik personeline etkili iletişim teknikleri, kriz anlarında iletişim yönetimi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı konularında bilgi veriliyor.

EGO Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü İbrahim Yiğit Özboyacı, eğitim programıyla vatandaş ve güvenlik personeli arasında sağlıklı iletişim kurulmasının hedeflendiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın kurumlara bakış açısının şekillenmesinde, kurumlara yönelik ilk intibanın oluşmasında ilk teması kurduğu güvenlik görevlisinin tavır, davranış ve üslubunun ön plana çıktığını gözlemlediğimiz dönemlerden geçiyoruz. Profesyonel güvenlik görevlisi artık sadece kuralları uygulayan kişi olmaktan çıkıyor. Toplum nezdinde de insanı yöneten, yönlendiren ve insan ilişkilerini kuvvetli hale getiren bir birey haline geldiğini de gözlemliyoruz" dedi.

Konu başlıklarına da değinen Özboyacı, "Kıymetli akademisyenlerimizin de katılımıyla, diğer katılımcıların da konuşmacıların da katılımıyla etkili iletişim becerileri, kriz anında müdahale, vatandaşla iletişim kurma, halkla iletişim kurma şekil ve biçimleri noktasında eğitim planımızı ve eğitim müfredatını şekillendirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ego Genel Müdürlüğü'nden Güvenlik Personeline 'Etkili İletişim' Eğitimi - Son Dakika

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