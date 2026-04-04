Ehliyetsiz Sürücüye 520 Bin Lira Ceza

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp, kaçarken 2 polisin yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücüye 520 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte drift ve makas atarak ilerleyen 46 AIH 373 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.H. (17), aracıyla yunus ekibine çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü A.H'ye, "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından yaklaşık 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün babasının 3 gün önce karakola giderek, oğlunun aracı izinsiz alarak evden ayrıldığını bildirdiği öğrenildi.