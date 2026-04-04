Ehliyetsiz Sürücüye 520 Bin Lira Ceza

04.04.2026 18:29
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ve 2 polisin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.H.'ye toplam 520 bin lira para cezası kesildi. Sürücü, drift yaparak ilerlediği sırada yunus ekibine çarparak kaçtı, ancak kısa sürede yakalandı. Yaralı polislerin sağlık durumları iyi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp, kaçarken 2 polisin yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücüye 520 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte drift ve makas atarak ilerleyen 46 AIH 373 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.H. (17), aracıyla yunus ekibine çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü A.H'ye, "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından yaklaşık 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün babasının 3 gün önce karakola giderek, oğlunun aracı izinsiz alarak evden ayrıldığını bildirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
