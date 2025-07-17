Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi'nde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Polis ekipleri denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili takibe aldı.
Ekiplerce kovalamacayla Habib Hoca Mahallesi'nde yakalanan sürücü denetim noktasına getirildi.
Araç sürücüsü G.U'ya (17) ehliyetsiz araç kullanma, "dur" ikazına uymama ve tehlikeli şerit değiştirmekten 41 bin 688 lira ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz Sürücüye Yüksek Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?