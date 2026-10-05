Eisenkot, Netanyahu'yu canlı yayın tartışmasına çağırdı, 7 Ekim eleştirisi yöneltti

KUDÜS (AA) – İsrail'de kamuoyu yoklamalarına göre iktidarın en büyük rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde televizyonda tartışma programına katılmaya davet etti.

Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Netanyahu'ya hitaben bir mektup paylaştı.

"Liderlik iddiasındaki bir bireyin görevi, seçmenlere tam, doğrudan ve dürüst cevaplar vermektir." ifadesini kullanan Eisenkot, Netanyahu'nun İsrail'deki tüm kanallardan canlı yayınlanacak bir tartışma programına katılmasını istedi.

Eisenkot yaptığı başka bir paylaşımda ise Netanyahu ile hükümetini sorumluluktan kaçmakla ve 7 Ekim olaylarından ders çıkarmamakla suçladı.