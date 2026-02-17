Ekrem İmamoğlu: "Erdoğan'ın Yazıp Yönettiği, Akın Gürlek'in Yapımcılığını Yaptığı Film, Nihayete Erdi" - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu: "Erdoğan'ın Yazıp Yönettiği, Akın Gürlek'in Yapımcılığını Yaptığı Film, Nihayete Erdi"

17.02.2026 17:55  Güncelleme: 19:15
(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Erdoğan'ın yazıp yönettiği, Akın Gürlek'in yapımcılığını yaptığı film, nihayete erdi. Film bittiğine göre arkadaşlarım evlerine, ailelerine kavuşsun. Derdiniz benimle, bu apaçık ortada. Ben mücadeleme devam ediyorum. Zorla rol verdiğiniz masumları bırakın da günah sayacınız biraz yavaşlasın" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İBB operasyonlarından tutuklanan isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın yazıp yönettiği, Akın Gürlek'in yapımcılığını yaptığı film, nihayete erdi. Film çevirenler, final sahnesi ile ortada hiçbir gizem bırakmadı. İBB davasının 1,5 yıl öncesinden tasarlandığı şekliyle 360 derece siyasi bir dava olduğu, inkar edilemez şekilde ortadadır. Cumhurbaşkanlığı seçimine girmemizin engellenmesi için çevrilen film sona erdiğine göre, yapımcısı da öngördüğü koltuğa oturduğuna göre, gereği de artık yapılmalıdır. Gereği şudur: Çevirdiğiniz filme gerçeklik katmak için oyuncu, yardımcı oyuncu gibi kullandığınız arkadaşlarımı serbest bırakın. Film bittiğine göre arkadaşlarım evlerine, ailelerine kavuşsun. Derdiniz benimle, bu apaçık ortada. Ben mücadeleme devam ediyorum. Zorla rol verdiğiniz masumları bırakın da günah sayacınız biraz yavaşlasın."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: 'Erdoğan'ın Yazıp Yönettiği, Akın Gürlek'in Yapımcılığını Yaptığı Film, Nihayete Erdi' - Son Dakika

