Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in Cenazesine Katılmak İçin Başvurdu

(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için başvuruda bulundu.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yarın son yolculuğuna uğurlacak. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na cenazeye katılmak için başvuruda bulundu.

Avukat Mehmet Pehlivan'ın aracılığı ile gerçekleştirilen başvuru dilekçesinde, "Sayın Yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek'in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldı.